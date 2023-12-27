Прометей добыл непростую победу над Цедевитой в Еврокубке

Команды на двоих набрали 205 очков

Прометей в Риге обыграл словенскую Цедевиту Олимпию в матче 13-го тура группы А Еврокубка.

Первая четверть осталась за словенской командой. Ближе к концу второй 10-минутки подопечным Ронена Гинзбурга удалось выйти вперед и уйти на большой перерыв с преимуществом в 5 очков.

В следующих четвертях на площадке также была равная борьба. Прометей удачливее провел концовку поединка и сумел добыть победу — 105:100.

В составе Прометея по 17 очков набрали Джиан Клавелл и Тай Одиасе. Всего 7 представителей украинской команды набрали 10 и более очков.

Самым результативным игроком встречи стал один из лидеров Цедевиты, чемпион Евробаскета-2017 Яка Блажич — 26 очков.

Прометей (7-6) занимает шестое место в группе А Еврокубка. Цедевита (0-13) замыкает турнирную таблицу.

В следующем матче команда Гинзбурга 30 декабря сыграет с Вентспилсом в ЛЭБЛ.

Баскетбол. Еврокубок. Группа А. 13-й тур

Прометей — Цедевита Олимпия — 105:100 (24:30, 36:25, 18:22, 27:23)

Прометей: Клавелл (17 + 6 передач), Одиасе (17 + 8 подборов), Липовый (16), Марч (15), Санон (15), Агада (10 + 9 подборов + 8 передач), Грэй (10), Балвин (5 + 5 подборов)

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