Прометей разгромил Валмиеру в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге

Команда Ронена Гинзбурга продолжает идти на втором месте в таблице

Прометей разгромил Валмиеру в очередном матче Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 91:71.

Ключевой в поединке стала вторая четверть — команда Ронена Гинзбурга триумфовала в отчетной 10-минутке с преимуществом в 15 очков (28:13). Лучшим игроком украинского коллектива стал Иисуф Санон (26 очков и 8 подборов).

Прометей идет на втором месте в ЛЭБЛ после 13 матчей. Лидирует в лиге БК Калев/Крамо, который сыграл на один матч больше.

30 декабря коллектив Гинзбурга сразится с Вентспилсом.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Регулярный чемпионат

Валмиера — Прометей — 71:91 (23:18, 13:28, 17:23, 18:22)

Прометей: Санон (26 + 8 подборов), Балвин (16 + 10 подборов), Грэй (11), Клавелл (9), Одиасе (9), Агада (5 + 9 передач), Ткаченко (5), Липовый (4 + 10 подборов), Лукашов (3), Бобров (2), Кеннеди (1)

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