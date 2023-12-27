Украинские клубы в европейских чемпионатах: Прометей держит марку, Мотор и Барком – пока не впечатляют

Лидеры украинского баскетбола, гандбола и волейбола пытаются интегрироваться в турниры стран Балтии, Германии и Польши

Масштабная военная агрессия россии против нашей страны внесла свои коррективы и в национальные чемпионаты. В трех футбольных дивизионах все ограничилось снятием большого количества клубов (тут речь о Первой и Второй лигах). В хоккее – потерей всех клубов «отказников», игравших в прошлом сезоне в Суперлиге, в том числе и Донбасса. А вот баскетбол, гандбол и волейбол лишились клубов-лидеров: Прометей из-за конфликта с Федерацией баскетбола страны пропускает чемпионат, волейбольный Барком-Кажаны играют в польской волейбольной Суперлиге, а гандбольный Мотор оказался во Второй немецкой Бундеслиги.

Оцениваем, как складывается турнирная судьба трех ведущих украинских клубов на «легионерских хлебах».

Быстрые ссылки ПРОМЕТЕЙ

МОТОР

БАРКОМ-КАЖАНЫ

ПРОМЕТЕЙ

Ведущий украинский баскетбольный клуб последних лет держит марку. Прометей, выбравший местом своей временной резиденции Ригу, в чемпионате Латвийско-эстонской лиги идет на первом месте. В 13-ти матчах чемпионата в активе украинской команды 12 побед и одно поражение (19 ноября от Калева). У идущего на втором месте ВЭФа те же 12 побед, но в 15-ти матчах.

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Довольно успешно Прометей выступает и в Еврокубке. После девяти сыгранных туров украинцы идут на четвертом месте (пять побед и четыре поражения). Аналогичные результаты, к слову, и у занимающей третью строчку Венеции.

МОТОР

А вот лучший украинский мужской гандбольный клуб пока не впечатляет. Регулярный участник Лиги чемпионов – Мотор – пока среди аутсайдеров Второй немецкой Бунеслиги. Да, ныне состав у запорожан далеко не тот, каким был пару лет назад, но все же результаты флагмана украинского гандбола удручают.

После 16 туров Мотор, чьим временным домом стал Дюссельдорф, занимает 18-е место из 20-ти команд, находясь в зоне вылета. В активе запорожан три победы, ничья и 12 поражений. Набрав семь баллов, Моторо отстает от спасительного 17-го места на четыре очка, от лидера – на 22.

Фото — ГК Мотор

Очки Мотор набирал преимущественно в матчах с такими же аутсайдерами: победы над Вольф Вюцбургом (20-е место на текущий момент) и Ростоком (19-я позиция), ничья с Гроссшвальдтом (13-е место). Из общего ряда выделяется разве что победа над Потсдамом (8-я позиция).

Не радуют результаты Мотора и во втором по значимости еврокубке. После шести сыгранных туров запорожская команда занимает в своей группе непроходное, пятое место. В активе Мотора победа, ничья и четыре поражения. Причем, все свои очки Мотор взял в матчах с худшей командой группы — португальским Аквас Сантасом. Правда, и отставание запорожан от четвертой позиции, позволяющей пробиться в плей-офф, всего два балла.

БАРКОМ-КАЖАНЫ

Волейбольный Барком-Кажаны, получивший место в элитном дивизионе чемпионата Польши, в соседней стране базируется в Кракове. В чемпионате дела у львовян пока идут не лучшим образом: три победы и 13 поражений в 16 матчах. Как итого, 14-е место в таблице при 16-ьти участниках чемпионата. Отрыв от зоны вылета составляет 12 баллов, от восьмого места Барком-Кажаны отстают на те же 12 очков.

Две из трех побед львовяне добыли над аутсайдерами – Чарни Радом (15-е место) и Бельско-Бялой (16-я позиция), а также раз обыграли представителя верхней части таблицы – Белхатув, который на данный момент идет на последнем проходном, восьмом месте.

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