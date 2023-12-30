Прометей в напряженном матче удержал победу над Вентспилсом в ЛЭБЛ

Команда Ронена Гинзбурга триумфовала с преимуществом в два очка — 96:94

Прометей добыл трудовую победу над Вентспилсом в очередном туре регулярного чемпионата Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 96:94.

Обе команды провели активную работу в нападении, однако Прометею удалось вырваться вперед перед концовкой матча. Вентспилс ударно атаковал в заключительной четверти, но коллектив Ронена Гинзбурга удержал преимущество.

Лучшим в составе Прометея стал Грей, на счету которого 22 очка. Также отметим Агаду, который к 17 очкам добавил шесть подборов и шесть передач.

Прометей идет на втором месте в ЛЭБЛ, уступая лишь БК Калев/Крамо. 2 января коллектив Гинзбурга сразится с Латвийским университетом.

ЛЭБЛ. Регулярный чемпионат

Вентспилс — Прометей — 94:96 (32:21, 18:31, 16:23, 28:21)

Прометей: Грей (22), Агада (17), Одиасе (16), Клавелл (12), Липовый (9), Балвин (8), Ткаченко (7), Бобров (2), Санон (2), Лукашов (1), Кеннеди

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