Прометей разгромил Латвийский университет в ЛЭБЛ

Центровой Онджей Балвин набрал 18 очков и совершил 6 подборов

Прометей разгромил Латвийский университет в матче регулярного сезона Латвийско-эстонской баскетбольной лиги (ЛЭБЛ) — 81:47.

В равной борьбе проходила лишь первая четверть, когда рижская команда некоторое время вела в счете. Со второй десятимитутки Прометей доминировал. У команды Ронена Гинзбурга наладились трехочковые броски и уверенная игра в защите, после чего вопрос о победителе был снят.

Самым результативным игроком матча стал Онджей Балвин. Центровой набрал 18 очков, совершил 6 подборов и показал эффективность 25.

Прометей занимает второе место в ЛЭБЛ, одержав 14 побед в 15-ти матчах. Далее команда Ронена Гинзбурга сыграет с Таллинна Калев 5 января и Калев/Крамо 6 января.

ЛЭБЛ. Регулярный чемпионат

Прометей — Латвийский университет — 81:47 (16:13, 22:12, 17:7, 26:15)

Прометей: Ткаченко (3 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Грей (3), Липовый (9 + 6 подборов), Лукашов (5), Балвин (18 + 6 подборов), Бобров (8), Марч (11), Санон (10), Агада (10), Кеннеди (4+6 подборов)

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