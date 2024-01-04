6 002 танка, 947 РЗСО. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 4 января 2024-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

В их числе – 362 280 человек личного состава

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил список потерь армии рф с момента начала полномасштабного военного вторжения в нашу страну.

«Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 04.01.2024 ориентировочно составили/ The total combat losses of the enemy from 24.02.2022 to 04.01.2024 were approximately:

личного состава / personnel ‒ около/ about 362280 (+780) человек / persons, танков / tanks ‒ 6002 (+12) ед, боевых бронированных машин / APV ‒ 11128 (+21) ед, артиллерийских систем / artillery systems – 8574 (+28) ед, РСЗО / MLRS – 947 (+2) ед, средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 630 (+1) ед, самолетов / aircraft – 329 (+0) ед, вертолетов / helicopters – 324 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 6753 (+5), крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1785 (+2), корабли /катера/warships/boats ‒ 23 (+0) ед, подлодки / submarines — 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11423 (+32) ед, специальная техника / special equipment ‒ 1304 (+6)

Данные уточняются / Data are being updated», — говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля 2022-го года россия произвела ракетный обстрел и авиабомбардировку большинства украинских городов, а затем начала полномасштабное военное вторжение. Война против россии продолжается уже 680-й день.

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