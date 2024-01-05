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Прометей уничтожил Таллинна Калев в ЛЭБЛ

Команда Ронена Гинзбурга обновила собственный рекорд результативности в сезоне

Прометей уничтожил Таллинна Калев в ЛЭБЛ

БК Прометей. Фото — prometeybc.com

Прометей второй раз за три недели обыграл со сверхкрупным счетом Таллинна Калев в матче регулярного сезона Латвийско-эстонской баскетбольной лиги (ЛЭБЛ) — 116:52.

Хозяева даже ухитрились открыть счет благодаря точному трехочковому, но украинская команда быстро обрисовала баланс сил на площадке. Уже после первой четверти разрыв в счете был неотыгрываемым, и команда Гинзбурга в каждом из последующих отрезков лишь наращивала перевес.

В итоге Прометею удалось завершить матч с двумя новыми командными рекордами: самая крупная разница в счете (+58) и наибольшее количество набранных очков. Ранее в течение сезона подопечным Гинзбурга шесть раз удавалось перевалить за 100 очков, но прежде они не добирались до отметки 110.

Никто из победившей команды не записал в свой актив более 15 очков, но зато стазу шестеро набрали их двухначное количество. Отдельного отличия заслуживает Ондржей Балвин с дабл-даблом.

Столь крупная победа позволила Прометею выйти на первое место в чемпионате, опередив Калев/Крамо по разнице очков. Именно с этим соперником команда Гинзбурга сыграет завтра, 6 января.

    ЛЭБЛ. Регулярный чемпионат

Таллинна Калев — Прометей — 52:110 (8:25, 12:31, 21:24, 11:30)

Прометей: Ткаченко (15), Грей (14 + 4 передачи), Марч (14), Одиасе (14), Балвин (10 + 13 подборов + 5 передач), Агада (10), Санон (8), Сидоров (7), Бобров (6), Лукашов (5), Липовый (4), Кеннеди (3).

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