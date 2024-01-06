Прометей в битве лидеров Латвийско-эстонской баскетбольной лиги уступил БК Калев/Крамо

Украинский клуб не сумел взять ни одной четверти в матче

Прометей уступил БК Калев/Крамо в матче регулярного чемпионата Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 65:80.

Украинский клуб не сумел выиграть ни одной четверти в матче. Перед заключительной 10-минуткой Прометей уступал всего в шесть очков, но не сумел вернуть интригу в поединок.

Лучшим игроком в составе Прометея стал Балвин, который к 15 очкам добавил 15 подборов. Также отметим двух американских легионеров Грея (11 очков) и Одиасе (10 очков).

Прометей идет на втором месте в турнирной таблице. Калев/Крамо с одним поражением в 17 играх лидирует в ЛЭБЛ.

Следующий матч регулярного чемпионата Латвийско-эстонской баскетбольной лиги команда Ронена Гинзбурга проведет 13 января с Ригас Зелли.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Регулярный чемпионат

БК Калев/Крамо — Прометей — 80:65 (21:18, 16:13, 24:24, 19:10)

Прометей: Балвин (15 + 15 подборов), Грей (11), Одиасе (10), Сидоров (10), Ткаченко (6), Санон (5), Агада (3), Липовый (3), Бобров (2)

Источник