Хоккей
Бигмэн сборной Украины Петров перешел в черногорскую Подгорицу
В ноябре центровой покинул Прометей
Центровой сборной Украины Вячеслав Петров перешел в черногорскую Подгорицу.
Напомним, бигмэн в ноябре покинул Прометей. Петров выступал за клуб из Каменского на протяжении трех сезонов. В его активе — победы в Кубке и Суперкубке Украины, а также три чемпионских титула Украины.
В нынешнем сезоне Еврокубка Петров провел три матча за Прометей. Центровой в среднем набирал 2,7 очка.
Подгорица занимает третье место в чемпионате Черногории. Также команда Петрова выступает во втором дивизионе Адриатической лиги.