Бигмэн сборной Украины Петров перешел в черногорскую Подгорицу

В ноябре центровой покинул Прометей

Центровой сборной Украины Вячеслав Петров перешел в черногорскую Подгорицу.

Напомним, бигмэн в ноябре покинул Прометей. Петров выступал за клуб из Каменского на протяжении трех сезонов. В его активе — победы в Кубке и Суперкубке Украины, а также три чемпионских титула Украины.

В нынешнем сезоне Еврокубка Петров провел три матча за Прометей. Центровой в среднем набирал 2,7 очка.

Подгорица занимает третье место в чемпионате Черногории. Также команда Петрова выступает во втором дивизионе Адриатической лиги.

Источник