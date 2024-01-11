Прометей без особых шансов уступил Парижу в выездном матче баскетбольного Еврокубка

Команда Гинзбурга сильно сыграла в первой четверти, но дальше фаворит доказал свое преимущество

Прометей на выезде уступил лидеру группы А Парижу в матче 14-го тура баскетбольного Еврокубка — 93:72.

Украинская команда провела сильную первую четверть — гости все время вели в счете, и в итоге завершили десятиминутку с двухочковым преимуществом.

В дальнейшем Париж прибавил и уже к большому перерыву сумел сделать отрыв +10. По ходу третьей четверти преимущество хозяев регулярно составляло более 20 очков. Подопечные Ронена Гинзбурга в последней четверти сыграли качественно, но возродить интригу не сумели.

Парижане одержали 13-ю победу в 14 турах и лидируют с хорошим запасом. Прометей имеет поровну побед и поражений. Его месту в зоне плей-офф в данный момент турнирной дистанции ничего не угрожает.

В следующем туре команда Гинзбурга сыграет с БК Вулвз 17 января, а до этого проведет матч против Ригас Зелли в ЛЭБЛ.

Баскетбол. Еврокубок. Группа А. 14-й тур

Париж — Прометей — 93:72 (22:24, 27:15, 24:13, 20:20)

Прометей: Одиасе (14 + 5 подборов), Липовый (11), Агада (9), Сидоров (7), Клевелл (6), Ткаченко (4 + 5 подборов)

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