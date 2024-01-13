Прометей разгромил Ригас Зелли в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге

Команда Ронена Гизбурга продолжает погоню за БК Калев/Крамо

Прометей разгромил Ригас Зелли в матче регулярного чемпионата Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 91:65.

Подопечные Ронена Гинзбурга провели ударную третью четверть (29:13), которая стала ключевой в матче. Отметим, что сразу пять игроков украинской команды (включая лучшего снайпера сегодняшнего матча Рональда Марча) набрали 10 и больше очков.

Прометей в турнирной таблице ЛЭБЛ идет на втором месте, проиграв лишь в двух матчах из 18. Впереди — БК Калев/Крамо.

20 января команда Гинзбурга сыграет с ТТУ КК.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Регулярный чемпионат

Ригас Зелли — Прометей — 65:91 (20:24, 18:17, 13:29, 14:21)

Прометей: Марч (24 + 9 подборов), Клавелл (12), Липовый (12), Кеннеди (11), Санон (10), Одиасе (8), Сидоров (7), Лукашов (3), Бобров (2), Ткаченко (2)

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