Прометей добыл уверенную победу над БК Вулвз в Еврокубке

Команда Гинзбурга взяла реванш за поражение в первом круге и закрепилась в зоне плей-офф

Прометей без проблем разобрался с литовским БК Вулвз в матче 15-го тура групповой стадии баскетбольного Еврокубка — 91:64.

Подопечные Ронена Гинзбурга обеспечили себе комфортный задел (+14) еще по итогам первой четверти. К большому перерыву был установлен счет 49:29.

Вулвз попытались вернуться в игру, но максимум, на что их хватило — провести на равных третью четверть. В дальнейшем Прометей нарастил отрыв, при этом не стал настаивать на разгроме.

Таким образом, команда Гинзбурга взяла у Вулвз более чем убедительный реванш за поражение в первом круге (71:85).

Одержав 8-ю победу в 15 встречах, Прометей закрепился на шестом месте в группе А. 24 января украинская команда отправится в гости к одному из лидеров — тель-авивскому Хапоэлю.

Баскетбол. Еврокубок. Группа А. 14-й тур

Прометей — БК Вулвз — 91:64 (29:15, 20:14, 21:23, 21:12)

Прометей: Марч (16), Cидоров (13), Липовый (13), Агада (10 + 4 передачи + 3 перехвата), Одиасе (10), Санон (10), Клавелл (7), Балвин (5 + 6 подборов), Ткаченко (5 + 5 подборов), Кеннеди (2)

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