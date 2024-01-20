Прометей разгромил ТТУ КК в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге

Команде Ронена Гинзбурга удалось взять все четыре четверти в матче

Прометей разгромил ТТУ КК в регулярном чемпионате Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 101:71.

За командой Ронена Гинзбурга остались все четыре четверти встречи. Лучшим игроком в составе Прометея стал Иссуф Санон, который набрал 27 очков.

Прометей идет на втором месте в турнирной таблице ЛЭБЛ. Подопечные Гинзбурга потерпели два поражения в 19 играх.

В следующем туре Прометей сыграет с Виймси. Встреча запланирована на 4 февраля.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Регулярный чемпионат

Прометей — ТТУ КК — 101:71 (27:20, 24:14, 22:19, 28:18)

Прометей: Санон (27), Марч (19), Одиасе (10), Клавелл (9), Сидоров (9), Балвин (8 + 10 подборов), Агада (7), Лукашов (6), Липовый (3), Бобров (2), Кеннеди (1)

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