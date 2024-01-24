ФБУ отлучит игроков от баскетбола сроком до двух лет в случае отказа участия в матчах за национальную сборную Украины

Данное решение возможно в случае отсутствия уважительной причины пропуска сборов команды

Исполком Федерации баскетбола Украины объявил о жестких потенциальных санкциях для баскетболистов, которые получают вызов в национальную сборную Украины.

В случае, если игрок систематически (два или более раз) не прибывает в расположение команды без уважительной причины на сборы и участия в международны/европейских матчах, ФБУ уполномочена применить бан для баскетболиста сроком от одного до двух лет. Запрет распространяется на любой вид баскетбольной деятельности, в частности, административную и спортивную.

Президент ФБУ Михаил Бродский ранее неоднократно намекал в своих заявлениях на возможные санкции для баскетболистов. В частности, функционер жестко прошелся по игрокам мужской сборной Украины в пре-квалификации ОИ-2024.

Недавно тренерский штаб сборной Украины по баскетболу объявил состав на матчи квалификации Евробаскета-2025 со Словенией и Португалией. Подготовку к поединкам сине-желтые начнут 17 февраля в Риге, а 20 февраля отправятся в Словению, где сыграют первый матч квалификации.

Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Затем сине-желтые сыграют с Португалией 25 февраля. Номинально «домашний» для Украины поединок пройдет в Риге. Третьим соперником украинцев в группе А является Израиль.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

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