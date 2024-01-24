Прометей одержал волевую победу над Хапоэлем в Еврокубке

Команда Гинзбурга во второй раз обыграла одного из лидеров своей группы

Прометей одержал важную и не слишком предсказуемую победу над Хапоэлем Тель-Авив в выездном матче 16-го тура групповой стадии баскетбольного Еврокубка — 113:105.

Начало встречи прошло в равной борьбе, но постепенно украинская команда нарастила преимущество и выиграла четверть с разницей +7. В течение второго игрового отрезка подопечным Ронена Гинзбурга удавалось удерживать небольшой отрыв от соперника.

После большого перерыва хозяева, казалось, переломили ход матча. Последняя четверть началась при счете 82:81 в пользу Хапоэля, однако больше он в счете не вел. Образцовая десятиминутка от Прометея — и в итоге заслуженная победа.

Прометей установил личный рекорд результативности в Еврокубке — ранее украинская команда за два сезона ни разу не набирала более 105 очков за матч.

Команда Гинзбурга в таблице осталась шестой, но уже по итогам тура может обеспечить себе место в плей-офф — для этого нужно, чтобы Венеция не выиграла у БК Вулвз.

Израильская команда, уступив Прометею второй раз за сезон, осталась второй, но теперь рискует потерять прямую путевку в четвертьфинал.

В предпоследнем туре группового этапа Прометей сыграет с упомянутой Венецией 30 января.

Баскетбол. Еврокубок. Группа А. 16-й тур

Хапоэль Тель-Авив — Прометей — 105:113 (22:29, 30:27, 30:25, 23:32)

Прометей: Марч (27), Агада (19 + 7 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Клавелл (19), Балвин (16 + 6 подборов), Липовый (11 + 5 подборов + 3 перехвата), Одиасе (9), Кеннеди (8), Санон (4)

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