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Прометей проиграл Венеции в Еврокубке, позволив соперникам набрать свыше 100 очков в матче

Команда Ронена Гинзбурга вела в счете, но провалила вторую половину встречи

Прометей проиграл Венеции в Еврокубке, позволив соперникам набрать свыше 100 очков в матче

Прометей, фото — prometeybc.com

Прометей проиграл Венеции в матче регулярного сезона Еврокубка-2023/24 — 92:108.

Подопечные Ронена Гинзбурга удачно начали поединок. Первую четверть Прометей выиграл с перевесом +10. Далее команда из Каменского удерживала этот перевес до большого перерыва.

Вторую половину встречи Прометей провалил. Третью четверть Венеция выиграла с перевесом +24 очка. Напоследок итальянцы увеличили преимущество и выиграли поединок.

Прометей занимает шестое место в группе А Евролиги. В заключительном матче регулярного сезона подопечные Гинзбурга сыграют с Ховентутом Бадалона 7 февраля.

    Еврокубок. Регулярный сезон

Венеция — Прометей — 108:92 (18:28, 27:29, 38:14, 25:21)

Прометей: Агада (8 + 9 передач), Липовой (6), Бобров (4), Кеннеди (6), Одиасе (11), Сидоров (9), Марч (3), Санон (5), Клавелл (14), Ткаченко (2), Балвин (15 + 6 подборов + 3 перехвата), Грэй (9)

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