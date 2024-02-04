Хоккей
Прометей спокойно обыграл Виймси в выездном матче ЛЭБЛ
Команда Гинзбурга все решила уже в первой четверти
Прометей не испытал проблем с эстонским Вийсми в матче регулярного чемпионате Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 91:67.
Ключевой стала первая четверть, по итогам которой гости достигли комфортного отрыва в 18 очков. Далее команда Ронена Гинзбурга играла на классе, не позволяя сопернику сократить отрыв.
Прометей идет на втором месте в турнирной таблице ЛЭБЛ. Подопечные Гинзбурга потерпели два поражения в 20 играх. Виймси — один из аутсайдеров чемпионата, не побеждавший почти два месяца.
В следующем матче Прометей сыграет с Вентспилсом, занимающим четвертую строчку в таблице. Встреча состоится 7 февраля.
- Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Регулярный чемпионат
Виймси — Прометей — 67:91 (11:29, 21:20, 19:19, 16:23)
Прометей: Одиасе (16), Грей (14), Липовый (11), Кеннеди (10), Клавелл (9), Балвин (8 + 8 подборов), Лукашов (6 + 5 подборов + 8 передач), Марч (5), Сидоров (4 + 5 передач), Санон (4), Ткаченко (2), Бобров (2)