Следить

Хоккей

Прометей спокойно обыграл Виймси в выездном матче ЛЭБЛ

Команда Гинзбурга все решила уже в первой четверти

Прометей спокойно обыграл Виймси в выездном матче ЛЭБЛ

Виймси — Прометей. Фото — prometeybc.com

Прометей не испытал проблем с эстонским Вийсми в матче регулярного чемпионате Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 91:67.

Ключевой стала первая четверть, по итогам которой гости достигли комфортного отрыва в 18 очков. Далее команда Ронена Гинзбурга играла на классе, не позволяя сопернику сократить отрыв.

Прометей идет на втором месте в турнирной таблице ЛЭБЛ. Подопечные Гинзбурга потерпели два поражения в 20 играх. Виймси — один из аутсайдеров чемпионата, не побеждавший почти два месяца.

В следующем матче Прометей сыграет с Вентспилсом, занимающим четвертую строчку в таблице. Встреча состоится 7 февраля.

    Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Регулярный чемпионат

Виймси — Прометей — 67:91 (11:29, 21:20, 19:19, 16:23)

Прометей: Одиасе (16), Грей (14), Липовый (11), Кеннеди (10), Клавелл (9), Балвин (8 + 8 подборов), Лукашов (6 + 5 подборов + 8 передач), Марч (5), Сидоров (4 + 5 передач), Санон (4), Ткаченко (2), Бобров (2)

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Бенфика с Трубиным разгромила Жил Висенте в 20 туре чемпионата Португалии

Автоспорт

Гэри Андерсон: Выше 10-го места Haas F1 не подняться

Бокс

Усик прокомментировал перенос боя с Фьюри на май 2024 года

Футбол

Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

Хоккей

Прометей спокойно обыграл Виймси в выездном матче ЛЭБЛ

Теннис

Монпелье. Бублик завоевал свой четвертый титул и установил уникальное достижение

Футбол

Арсенал с Зинченко победил Ливерпуль, Челси с ассистом Мудрика проиграл Вулвергемптону: результаты матчей АПЛ

Автоспорт

Крак: Мы не хотим, чтобы люди становились роботами

Бокс

Букмекеры выставили коэффициенты на перенесенный бой между Усиком и Фьюри

Футбол

Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура чемпионата Англии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Sandrider – новая машина Лёба и Аль-Аттийи для Дакара

Бокс

Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

Автоспорт

В Формуле 1 отклонили заявку Andretti Cadillac

Футбол

Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе

Футбол

Украинский голкипер прилетел в Мадрид для заключения контракта с Реалом

Футбол

Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Футбол

Овечкин вошел в число самых переоцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Футбол

Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги

Футбол

Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

Баскетбол

Здається, Леброну дуже не сподобалося запитання про Брукса. Реакцію Джеймса треба бачити

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Хоккей