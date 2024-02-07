Форвард польского Шленска Войналовича пропустит матчи сборной Украины в квалификации Евробаскета-2025

У игрока — перелом пястной кости

Форвард польского БК Шленск Андрей Войналович пропустит предстоящие матчи сборной Украины в квалификации Евробаскета-2025.

Баскетболист получил перелом пястной кости. На восстановление игроку потребуется несколько недель.

Сине-желтые начнут подготовку к поединкам квалификации Евробаскета-2025 со Словенией и Португалией 17 февраля в Риге, а 20 февраля отправятся в Словению, где сыграют первый матч квалификации. В расширенный список команды вошли 16 игроков, среди которых был и Войналович.

Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Затем сине-желтые сыграют с Португалией 25 февраля. Номинально «домашний» для Украины поединок пройдет в Риге. Третьим соперником украинцев в группе А является Израиль.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

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