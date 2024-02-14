Прометей уверенно переиграл латвийский Огре в ЛЭБЛ

Команда Гинзбурга взяла реванш за неожиданное поражение в первом круге

Прометей не испытал проблем в выездном матче регулярного чемпионата Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги с латвийским Огре — 91:68.

Поединок для украинской команды был принципиальным, поскольку латвийский коллектив — единственный, кто, помимо лидера сезона БК Калев/Крамо, сумел нанести поражение Прометею в регулярном чемпионате.

Первая половина поединка для команды Ронена Гинзбурга складывалась непросто. Огре долго держался на равных, а в начале второй четверти даже сумел выйти вперед. На большой перерыв соперники ушли при счете 39:45.

В третьей четверти Прометей увеличил гандикап и в дальнейшем только наращивал преимущество. Итог — спокойная победа с разницей +23.

Команда Гинзбурга одержала 20-ю победу в чемпионате и занимает второе место в таблице. Огре идет седьмым, в зоне плей-офф.

Уже послезавтра, 16 февраля, Прометей проведет номинально домашний матч ЛЭБЛ против Валмиеры.

ЛЭБЛ. Регулярный чемпионат

БК Огре — Прометей — 68:91 (20:22, 19:23, 13:21, 16:25)

Прометей: Одиасе (22 + 10 подборов), Балвин (21), Марч (12), Санон (11), Кеннеди (9 + 12 подборов), Сидоров (3 + 5 передач), Бобров (5), Агада (4 + 8 передач), Лукашов (2), Ткаченко (2)

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