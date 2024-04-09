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Хоккей

ФИБА отстранила украинского арбитра Амборсова до февраля 2025 года

Украинца признали виновным в нарушении Кодекса этики и добросовестности

ФИБА отстранила украинского арбитра Амборсова до февраля 2025 года

ФИБА отстранила украинского арбитра Амборсова до февраля 2025 года

Николай Амбросов, fbu.ua

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила украинского арбитра Николая Амбросова от работы на всех официальных баскетбольных матчах.

Бан украинца действует до 19 февраля 2025 года. Причиной указывается нарушение Кодекса этики и добросовестности и неподача отчета.

Напомним, летом 2023 года Амбросов обвинил коллег по судейской бригаде финала Еврокубка 2021 года украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа в том, что они пытались ему дать взятку за обеспечение результата одной из команд. По словам Николая, оба коллеги были в сговоре и предлагали ему взятку в размере 10 тысяч евро за обеспечение победы российского УНИКСа над Монако.

Как утверждал Амбросов, он отказал Рыжику, а с Коромиласом даже не стал разговаривать. В итоге Монако победил с разрывом в три очка и завоевал трофей.

Амбросов в декабре 2022 года был пожизненно дисквалифицирован исполкомом ФБУ за участие в коррупционных схемах, а также за подделку документов.

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