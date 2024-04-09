ФИБА отстранила украинского арбитра Амборсова до февраля 2025 года

Украинца признали виновным в нарушении Кодекса этики и добросовестности

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила украинского арбитра Николая Амбросова от работы на всех официальных баскетбольных матчах.

Бан украинца действует до 19 февраля 2025 года. Причиной указывается нарушение Кодекса этики и добросовестности и неподача отчета.

Напомним, летом 2023 года Амбросов обвинил коллег по судейской бригаде финала Еврокубка 2021 года украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа в том, что они пытались ему дать взятку за обеспечение результата одной из команд. По словам Николая, оба коллеги были в сговоре и предлагали ему взятку в размере 10 тысяч евро за обеспечение победы российского УНИКСа над Монако.

Как утверждал Амбросов, он отказал Рыжику, а с Коромиласом даже не стал разговаривать. В итоге Монако победил с разрывом в три очка и завоевал трофей.

Амбросов в декабре 2022 года был пожизненно дисквалифицирован исполкомом ФБУ за участие в коррупционных схемах, а также за подделку документов.

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