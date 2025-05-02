Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром

ФХУ

Сборная Украины находится в шаге от исторического достижения – возвращения в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

После четырех туров сине-желтая команда идет второй в дивизионе IA в Румынии, имея 9 очков. Столько же набрала и лидер турнира – команда Великобритании. Решающий матч для сине-желтых состоится 3 мая в 12:30 – соперником станет Япония.

Путевки в элиту получают две лучшие команды из шести. После поражения Румынии от Японии (3:5) стало известно, что именно румыны досрочно вылетают в дивизион IB. А борьба за топ-2 ведется между 4 сборными.

Положение после 4 туров: Великобритания – 9 очков, Украина – 9, Италия – 7, Польша – 6, Япония – 4, Румыния – 1 (вылетела в дивизион IB).

Дополнительные критерии при равенстве очков: 1) очки в личных встречах, 2) разница шайб в личных встречах, 3) заброшенные шайбы в личных встречах, 4) результат против лучшей команды среди тех, кто не в дележе очков, 5) результат против второй лучшей команды среди тех, кто не в дележе очков, 6) более высокий номер посева перед турниром.

Результаты матчей

1-й тур (27.04): Япония – Италия – 1:4, Украина – Британия – 3:4 Б, Румыния – Польша – 1:4

2-й тур (28.04): Италия – Украина – 2:3 Б, Польша – Япония – 2:1, Британия – Румыния – 2:1 OT

3-й тур (30.04): Британия – Япония – 5:4 OT, Польша – Италия – 1:4, Украина – Румыния – 4:0

4-й тур (01.05): Италия – Британия – 1:5, Польша – Украина – 1:4, Румыния – Япония – 3:5

Турнирная таблица после 4 туров

Матчи 5-го тура (3 мая):

Япония – Украина, Италия – Румыния, Британия – Польша

Варианты: что нужно Украине, чтобы подняться в элиту

🔹 1) Победа над Японией – идеальный вариант.

Успех в основное время, овертайме или серии буллитов гарантирует Украине одно из двух проходных мест, независимо от других результатов тура.

🔹 2) Поражение от Японии в овертайме или серии буллитов – тоже дает 100% билет в элитный дивизион.

В случае равенства очков с Италией (по 10) – украинцы будут выше итальянцев благодаря победе в матче между собой (3:2 Б).

В случае дележа среди трех команд (по 10 очков) лишними будут итальянцы, потому что проиграли и британцам, и украинцам в личных встречах.

🔹 3) Поражение от Японии в основное время – несколько рискованный сценарий, который требует нужных результатов в параллельных играх.

Вариант 1 (устраивает): если Великобритания не проиграет Польше в основное время, а Италия не обыграет Румынию в основное время:

Великобритания – 10 или 11 или 12 очков, Украина – 9, Италия – 7 или 8 или 9 (хуже личная встреча), Польша – 6 или 7 или 8

Вариант 2 (устраивает): если британцы проиграют полякам в основное время, а итальянцы не выиграют у румын:

Украина – 9 (4 пункта в личных), Польша – 9 (3), Великобритания – 9 очков (2), Италия – 7 или 8

Вариант 3 (устраивает): поражение Великобритании от Польши в основное время, победа Италии над Румынией в основное время:

Италия – 10 очков, Украина – 9 (4 пункта в личных), Польша – 9 (3), 4. Великобритания – 9 (2)

Вариант 4 (устраивает): поражение британцев от Польши в основное время, выигрыш итальянцев у румын, но не в основное время. Тогда 4 команды наберут по 9 очков – невероятный случай!

Украина – 9 (6 пунктов в личных), Великобритания – 9 (5), Италия – 9 (4), Польша – 9 очков (3)

Но есть вариант 5, который Украину не устраивает – о нем ниже.

Сценарий, который оставляет Украину вне топ-2:

Поражение Украины от Японии в основное время (у сине-желтых останется 9 очков)

Победа Италии над Румынией в основное время (итальянцы будут иметь 10 баллов)

Великобритания не проиграет в основное время Польше (британцы завершат с 10+ пунктами)

Ориентировочно шансы Украины на выход в элиту составляют не менее 90%.

Матч 5-го тура Украина – Япония состоится 3 мая в 12:30 по Киеву. Это будет решающая игра для сине-желтых в борьбе за путевку в элиту.

Итак, украинцам надо не проиграть Японии в основное время. И даже в случае поражения по итогам 60 минут есть вероятность получить путевку в топ-дивизион.

ВИДЕО. 1-й тур. Украина – Великобритания – 3:4 Б

ВИДЕО. 2-й тур. Италия – Украина – 2:3 Б

ВИДЕО. 3-й тур. Украина – Румыния – 4:0

ВИДЕО. 4-й тур. Польша – Украина – 1:4

sport.ua