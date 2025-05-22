Канада – Дания. Прогноз и анонс на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

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22 мая на чемпионате мира по хоккею свою встречу проведут Канада – Дания. Матч начнется в 21:20 по киевскому времени.

Канада

Любой чемпионат мира для сборной Канады, это борьба за трофей, на меньшее они точно не согласны. На этом турнире «кленовые листы» выглядят уверенно, они сумели занять первую строчку в своей группе.

Канадцы буквально громили своих соперников, начали со словенцев – 4:0, потом пострадала Латвия – 7:1, далее обыграли французов – 5:0. Не избежала разгрома Австрия – 5:1, не было шансов у словаков – 7:0. Букмекеры были в победе против вялых финнов, «кленовые листы» владели перевесом, но дело дошло до серии буллитов, после 1:1 в основное время, в хоккейной серии пенальти канадцы уступили.

В последнем туре Канада разыграла первую строчку в группе с мощными шведами, удалось одержать зрелищную победу со счетом 5:3. Кросби и компания входят в число основных претендентов на победу в этом турнире.

Дания

Датчане играют фактически на домашнем турнире, им было важно выйти в четвертьфинал. Чемпионат для команды начался с тяжелого календаря и трех поражений кряду, сначала проиграли американцам – 0:5, потом швейцарцам – 2:5, не смогли составить конкуренцию и Чехии – 2:7.

Только в четвертом матче одолели Казахстан – 5:1, потом разгромили новичка Венгрию – 8:2. Крайне важной была победа над сборной Норвегии – 6:3. Судьба четвертого места определялась в битве с прямым конкурентом сборной Германии, где удалось выиграть только в серии буллитов, после 1:1 в игровое время.

Личные встречи

Последний раз соперники пересекались на прошлом чемпионате мира, когда канадцы выиграли со счетом 5:1. Тогда канадцы выиграли группу, а датчане финишировали предпоследними, что не позволило попасть в плей-офф.

Прогноз

Хоть датчане и играют дома, сложно представить, что они способны на сенсацию против такого монстра. Две английские команды сразятся за трофей в Испании, явного фаворита в этой паре нет, а мотивация будет сумасшедшей.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Канады – 1,11, ничья – 9,21, победа Дании – 17,76. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Не ожидаю особой интриги от этого матча, думаю, канадцы покажут, что соперники отличаются в классе, ставлю на их победу с форой -3 гола за 1,72.

Прогноз Sport.ua

Канада 22.05.2025 –

21:20

Дания Фора Канады (-3)

1.72 Сделать ставку

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