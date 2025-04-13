Подготовка к ЧМ U-18: состав сборной пополнил лидер, минус три игрока

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Сборная Украины по хоккею U-18 продолжает подготовку к чемпионату мира в Дивизионе 1A, который стартует 20 апреля.

По итогам первой недели тренировочного сбора и одного контрольного матча состав команды покинули форварды Клим Лучкин и Владимир Карпачев, а также защитник Александр Петухов.

К команде присоединился форвард Илья Шибинский и одни из лидеров сборной защитник Николай Косарев.

Косарев был в сборной U-20, которая в конце 2024 года завоевала повышение в классе на чемпионате мира.

16 апреля команда проведет контрольный матч против Словакии.

Чемпионат мира U-18 в Дивизионе 1A. Календарь сборной Украины

sport.ua