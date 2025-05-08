Тренер сборной Украины раскритиковал федерацию за подготовку к ЧМ по хоккею

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Олег Шафаренко, помощник тренера сборной Украины по хоккею Дмитрия Христича, остался недоволен тем, как команда провела подготовку к чемпионату мира в Дивизионе 1A.

«Должны становиться более быстрыми и сильными. Во всех аспектах – спортивном и организационном. Ровно год назад я выразил пожелание, чтобы нам заранее организовали календарь товарищеских матчей в удобные для нас сроки. Прошел год, и могу сказать, что пожелание так пожеланием осталось. С поляками мы сыграли два спарринга, приняв условия оппонента, играли в удобное для них время. Мы не были готовы играть вообще. Часть игроков у нас только завершила плей-офф. Эти поединки мы проводили под погрузкой, с крепатурой. Спарринги нам нужны были позже. Лишь товарищеский матч с японцами мы провели в удобные для нас сроки».

«В идеале нам нужно четыре-пять товарищеских поединков, в наши даты, с сильными командами калибра Италии, Австрии или Франции. Только тогда подготовка к чемпионату мира будет действительно качественной. В этом году в аспекте спаррингов мы работу снова провалили. Чтобы эта история не повторилась, план подготовки на следующий сезон нужно расписывать уже сейчас».

«Так, как это делают все наши соперники по дивизиону 1А. Чтобы побеждать здесь и выходить в элиту, нужно быть более профессиональными», – сказал Шафаренко.

Команда до последнего матча претендовала на выход в элиту, но проиграла Японии и остался во втором по счету дивизионе.

Олег ШАФАРЕНКО: Чтобы выходить в элиту, нужно быть профессиональными

sport.ua