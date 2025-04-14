Юбилей Мережко и место в топ-5 бомбардиров-защитников

ФХУ. Игорь Мережко

Защитник сборной Украины Игорь Мережко сыграл свой юбилейный поединок в статусе игрока национальной команды страны и вошел в топ-5 бомбардиров-защитников в истории «сине-желтых».

Товарищеский матч против Польши в Крыница-Здруй, который завершился победой украинцев в серии буллитов, оказался 50-м в карьере 26-летнего оборонца. В прошедшей встрече Мережко заработал балл за результативность, который помог ему набрать 48 (13+35) очков за сборную Украины и опередить в списке лучших бомбардиров среди защитников Юрия Гунько (47 очков).

Таким образом, харьковчанин Мережко поднялся в топ-5 по системе гол+пас, но уже вскоре Игорь сможет догнать находящегося на четвертой и третьей строчке рейтинга оборонцев Александра Савицкого (50 очков) и Александра Победоносцева (51 пункт).

Напомним, что 14 апреля Польша и Украина сыграют между собой второй контрольный матч.

sport.ua