Вратарь сборной Украины: «Потеряли большой шанс выйти в элиту ЧМ»

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18-летний вратарь сборной Украины Александр Левшин оценил для себя чемпионат мира в Дивизионе 1A, где провел два матча.

Сборная Украины могла выйти в элиту, но проиграла решающую встречу Японии.

«Я получил большой опыт. Играть с хоккеистами, которые намного старше меня – это совсем другое. Очень большая разница между молодежным и взрослым хоккеем: все гораздо быстрее и умнее. Для меня это хорошая практика.

«Состояние после поражения от Японии? Первые минуты, конечно, все понимали, что мы потеряли большой шанс. Но оставалась надежда на другие команды, что поляки выиграют или румыны сыграют хорошо. Но не вышло. Я очень рад, что получил игровую практику в столь сильном дивизионе 1А».

«Я понял, над чем нужно работать, что нужно исправить. Буду работать над этим», – сказал Левшин.

Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины

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