Согласована дата открытия Олимпийских игр в Токио – 23 июля 2021 года

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) совместно с правительством Японии сумели согласовать дату открытия Олимпийских игр-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год, передает японский телеканал NHK.

Открытие Олимпийских игр запланировали 23 июля 2021 года, а Паралимпийских игр – на 24 июля.

Изначально Игры должны стартовать 24 июля, а закончится – 9 августа 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что МОК боролся за игры не только ради денег. Главной ценности является возрождение спорта после пандемии