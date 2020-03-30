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Согласована дата открытия Олимпийских игр в Токио – 23 июля 2021 года

Сергей СумскойНет комментариев
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Представители Международного олимпийского комитета (МОК) совместно с правительством Японии сумели согласовать дату открытия Олимпийских игр-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год, передает японский телеканал NHK.

Открытие Олимпийских игр запланировали 23 июля 2021 года, а Паралимпийских игр – на 24 июля.

Изначально Игры должны стартовать 24 июля, а закончится – 9 августа 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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Отмечается, что МОК боролся за игры не только ради денег. Главной ценности является возрождение спорта после пандемии

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Тэги: Токио
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