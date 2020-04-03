Украинский гандболист претендует на звание лучшего игрока чемпионата Эстонии

Отличная игра украинского гандболиста Владислава Науменко в дебютном сезоне за эстонский ГК “Кехра”, не осталась без внимания со стороны местных болельщиков.

Сейчас на официальной странице эстонского гандбольного чемпионата в Фейсбук проходит голосование за MVP сезона, на звание которого претендует украинский гандболист.

Стоит отметить, что нынешний сезон для экс-игрока “Буревестника” действительно сложился очень хорошо. На его счету 86 голов в 15 матчах, благодаря чему его клуб сумел одержать 11 побед в чемпионате Эстонии.