Доминик Рейес назвал себя некоронованным королем полутяжелого веса

Боец UFC Доминик Рейес снова заявил, что он недоволен итогами боя против чемпиона промоушена в полутяжелом весе Джона Джонса.

По словам бойца, должен состояться еще один бой.

«Я сказал это сразу после боя, что я – некоронованный король. 98% всего мира с этим согласны. Маленькие дети, старушки, люди, которые не смотрят бои, все согласны с тем, что я выиграл этот бой», — приводит бойца MyMMANews.

Напомним, поединок Джонс – Рейес прошел в рамках турнира UFC 247 и завершился победой Джонса единогласным решением судей.