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Разное

Доминик Рейес назвал себя некоронованным королем полутяжелого веса

Сергей СумскойНет комментариев
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Боец UFC Доминик Рейес снова заявил, что он недоволен итогами боя против чемпиона промоушена в полутяжелом весе Джона Джонса.

По словам бойца, должен состояться еще один бой.

«Я сказал это сразу после боя, что я – некоронованный король. 98% всего мира с этим согласны. Маленькие дети, старушки, люди, которые не смотрят бои, все согласны с тем, что я выиграл этот бой», — приводит бойца MyMMANews.

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Напомним, поединок Джонс – Рейес прошел в рамках турнира UFC 247 и завершился победой Джонса единогласным решением судей.

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Тэги: ММА
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