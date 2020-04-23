Ярослава Магучих пожаловалась на журналистов

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих отметила, что иногда журналисты задают очень странные вопросы.

По словам спортсменки, ее сильно раздражают вопросы типа «а расскажи, как ты прыгаешь в высоту?».

«Иногда бывают такие моменты, когда я думаю: «Боже, зачем вы вообще у меня это спрашиваете?». Меня очень раздражают вопросы, на подобии, а расскажи, как ты прыгаешь в высоту?

Про сорт здесь.

Блин, чуваки, камон, вот видео, на нем все видно, что я еще должна говорить? Окей, я могу рассказать в теории, как все это происходит, но когда потом они дополняют словами: «А там отталкивания? О, еще и дуга есть?». Я думаю – все, это финиш», – приводит слова спортсменки iod.media.