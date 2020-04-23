Четверг, 23 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяРазноеЯрослава Магучих пожаловалась на журналистов
Разное

Ярослава Магучих пожаловалась на журналистов

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих отметила, что иногда журналисты задают очень странные вопросы.

По словам спортсменки, ее сильно раздражают вопросы типа «а расскажи, как ты прыгаешь в высоту?».

«Иногда бывают такие моменты, когда я думаю: «Боже, зачем вы вообще у меня это спрашиваете?». Меня очень раздражают вопросы, на подобии, а расскажи, как ты прыгаешь в высоту?

Про сорт здесь.

Читайте также:  Вулкан — интернет казино №1 в мире азарта

Блин, чуваки, камон, вот видео, на нем все видно, что я еще должна говорить? Окей, я могу рассказать в теории, как все это происходит, но когда потом они дополняют словами: «А там отталкивания? О, еще и дуга есть?». Я думаю – все, это финиш», – приводит слова спортсменки iod.media.

загрузка...
Тэги: Ярослава Магучих
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Разное
Правильно подобранный матрас – залог крепкого и здорового сна

Лечение алкогольной зависимости: как помочь и куда обращаться

Интернет и цифровое ТВ, как альтернатива аналоговому телевидению

Доминик Рейес назвал себя некоронованным королем полутяжелого веса

Золотой Кубок – азартные игры для чемпионов по жизни

Закрыть