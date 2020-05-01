В Днепре строят современный, спортивный мульти-комплекс

В ближайшее время в Днепре должен появиться ещё один современный спортивный объект инфраструктуры.

Как сообщает 49000.com.ua, возле легкоатлетического стадиона “Олимпийские резервы” в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского возводиться новый, современный крытый мульти-коплекс на 513 мест. Работы выполнены на 60%.

Сообщается, что после сдачи объекта в эксплуатацию, он сможет принимать соревнования самых высоких уровней, в таких дисциплинах, как айкидо, дзюдо, бокс. На втором этаже будет размещено 8 кортов для бадминтона, сектора для игры в теннис, а также волейбола и баскетбола.