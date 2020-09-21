Свежие новости спорта

Голеностоп достаточно хрупкий сустав, который очень легко повредить. Он абсолютно не защищен мышцами, поэтому при занятиях активным спортом он страдает чаще всего. Повредить его можно и в обычной жизни, случайно споткнувшись или просто неудачно оперевшись на ногу. Бандаж можно носить не только после повреждения сустава в целях его скорейшего восстановления. Но и в качестве профилактики, особенности если раньше уже были травмы голеностопа.

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Основные отличия бандажа от гипса

Основная задача бандажа заключается в фиксировании определенной части тела. Существует несколько типов, каждый из которых предназначен для конкретной категории травм. Для легких ушибов и растяжений используется бандаж из плотной ткани. Если травма более серьезная, бандаж может включать в свою конструкцию пластиковые, либо металлические вставки для придания большей жесткости. Конструкция надежно фиксирует сустав, не давая ему получить дополнительные повреждения, способствуя скорейшему восстановлению.

Главным отличием от гипса или шины является удобство. Поверх легкого бандажа вполне можно надеть обувь, он не мешает обычной жизни. Также большим преимуществом является возможность покупки в аптеке, предварительно сверив размер, или заказать в интернете нужную модель с доставкой на дом. Например, в интернет-магазине «Медтехника Ортосалон» присутствует большой выбор недорогих моделей разной жесткости. Подобрать нужную не составит труда. При желании можно получить исчерпывающие консультации по любому типу бандажа.

Существуют универсальные конструкции, которые имеют возможность подгонки по размеру посредством шнурков. Также присутствует возможность индивидуального заказа, отправив специалисту все необходимые данные.

При каких травмах нужен бандаж

Существует большое количество травм, при которых пострадавшему необходимо наложить бандаж. Он положительно влияет на восстановление при растяжении связок, вывихе суставов, переломах. Также его выписывают для ускорения восстановления после операции на конечности. Степень плотности и жесткости конструкции зависит от типа травмы.

Легкие ушибы

В случае диагностирования легкого ушиба, либо артроза в стадии ремиссии, лечащий врач может назначить легкий бандаж из плотной ткани. Он эластичный, плотно облегает поврежденный участок, исключая возможность получения дополнительных повреждений.

Разрыв связок, износ суставов

В этом случае требуется бандаж средней жесткости. Основным отличием от предыдущего варианта является наличие в конструкции дополнительных вставок из пластмассы, а также дополнительных застежек или шнуровок, что позволяет изменять степень сжатия под размер конечности.

Перелом, вывих

В случае серьезных травм, обширном разрыве связок, артрите, лечащий врач прописывает пациенту жесткий бандаж. Он состоит преимущественно из металлических и пластиковых элементов. Особенность этого типа является в обеспечении полной неподвижности сустава. Ношение такой модели позволит восстановиться максимально быстро.

Противопоказания к применению

Далеко не каждому человеку можно прописывать ношение бандажа. Причиной этому могут быть заболевания кожи или вен на конечности, где предполагается наложение конструкции. Также бандаж невозможно надеть при открытых переломах или ранах. В этих случаях врачи используют другие методы локализации травмы с последующим восстановлением.