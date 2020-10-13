Свежие новости спорта

Красивое, мускулистое тело – мечта если не всех мужчин по всему миру, то точно большинства из них. Несмотря на устоявшееся мнение, что добиться фигуры Аполлона можно лишь упорным тренировками, даже идеально составленный график занятий спортом не гарантируют идеальное тело.

Красивая мускулатура возможна лишь при условии планомерного набора мышечной массы, которая очень часто сопровождается лишним весом. Казалось бы, замкнутый круг, для того, чтобы получить мышцы нужно набрать массу, но чтобы тело было накаченным лишний вес недопустимый. Но выход всегда есть, чтобы не рисковать набором лишнего веса, а получить чистые мышцы достаточно купить жиросжигатели, которые позволят получить максимальный эффект от тренировок.

Что такое жиросжигатели и как они действуют?

Жиросжигатели – это специальные препараты, или правильней сказать биодобавки, действие которых направлено на ускорение процесса липолиза, что напрямую связано с снижением процесса жироотложения. Стоить отметить один важный момент, во время приема жиросжигателей наблюдается существенное снижение аппетита, благодаря чему атлеты намного проще могут придерживаться диеты.

Среди других положительных сторон данного вида препаратов стоить отметить:

повышение метаболизма;

стимуляция роста нервной системы;

усиливается производство тепла телом.

Какие есть виды жиросжигателей?

Стоить отметить, что данный препарат пользуется огромным спросом на рынке спортивного питания, поэтому не удивительно, что видов и разновидностей жиросжигателей в наши дни есть очень много. Самыми популярными среди атлетов принято считать следующие наименования:

Кленбутерол;

Сибутрамин;

тиреоидные гормоны

Несмотря на то, что существуют стереотипы о том, что якобы, все спортивное питание приносит вред, на примере Кленбутерола этот домысел можно развеять. Изначально препарат предназначался для лечения астмы, в ходе клинических исследований были обнаружены сильные жиросжигающие свойства препарата в результате чего Кленбутерол стал более известен, как жиросжигатель, чем средство для терапии астмы.

Важно отметить, что множественные исследования доказали, что эти препараты абсолютно безвредны и не имеют никаких побочных эффектов, благодаря чему и пользуются столь большой популярностью.