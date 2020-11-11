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В Днепре открыли новую мультиспортивную арену

отАндрей Огородник

Ноя 11, 2020 , ,

Следом за открытием Ледового палаца спорта в Мариуполе, свою спортивную гордость получил Днепр.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сегодня посетил открытие новой, мультиспортивной арены в Днепре. Олимпийская арена построена в соответствии с последними требованиями и с использованием новейших технологий. Спорткомплекс позволит заниматься: бадминтоном, теннисом, волейболом, баскетболом, художественной гимнастике, каратэ и рядом других видов спорта.

Напомним, согласно программе президента Украины Владимира Зеленского, подобные арены должны появится во всех больших городах страны.

от Андрей Огородник

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