В Днепре открыли новую мультиспортивную арену

Следом за открытием Ледового палаца спорта в Мариуполе, свою спортивную гордость получил Днепр.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сегодня посетил открытие новой, мультиспортивной арены в Днепре. Олимпийская арена построена в соответствии с последними требованиями и с использованием новейших технологий. Спорткомплекс позволит заниматься: бадминтоном, теннисом, волейболом, баскетболом, художественной гимнастике, каратэ и рядом других видов спорта.

Напомним, согласно программе президента Украины Владимира Зеленского, подобные арены должны появится во всех больших городах страны.