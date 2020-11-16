Украинец Новиков стал самым сильным человеком планеты

Несмотря на пандемию коронавируса и постоянные переносы престижнейшего соревнования World Strongest Man, турнир самых среди самых сильных мужчин мира все же состоялся.

На турнире в Флориде триумфовал 24-летний киевлянин Алексей Новиков, который стал победителем турнира. Он стал первым украинцем после Василия Вирастюка, которому удалось завоевать звание самого сильного человека планеты. Также на пьедестал взошли Том Столтман та Жан-Франсуа Карон.

Стоить также отметить, что Алексей Новиков стал самым молодым чемпионом за всю историю World Strongest Man. Для сравнения, Василий Вирастюк становился чемпионом в 30 и 33 года.