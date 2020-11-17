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Разное

Самый сильный человек планеты снова украинец

отСергей Сумской

Ноя 17, 2020 ,

Украинцу Алексею Новикову удалось завоевать титул Самого сильного человека планеты – World Strongest Man. Турнир проходил в Брейдентоне, Флорида, США, передает The World’s Strongest Man в Facebook.

Вторую и третью строчки стали британец Том Столтман и канадец Жан-Франсуа Карон.

В свои 24 года киевлянин Новиков стал самым молодыми атлетом в мире, который получил этот титул.

Стоит отметить, что представитель Украины снова обрел престижный титул самого сильного человека впервые с тех пор, как им владел Василий Вирастюк (2004 и 2007 годы).

от Сергей Сумской

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