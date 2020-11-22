Романчуку покорился очередной рекорд

Известный украинский пловец Михаил Романчук продолжает радовать своими результатами в рамках International Swimming League.

Выступая за итальянскую команду Aqua Centurions, украинец вчера выиграл заплыв на дистанции 800 метров вольным стилем, показав результат 7:25,73.

Отметим, что результат Романчука является европейским рекордом. Предыдущее достижение, которое установил француз Янник Аньель (7:29,17), держалось на протяжении восьми лет. К слову, мировой рекорд на данной дистанции принадлежит австралийцу Гранту Хэкетту (7:23,42).