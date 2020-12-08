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Ольга Харлан снова первая в рейтинге Международной федерации фехтования

отАндрей Огородник

Дек 8, 2020 , ,

Лучшая саблистка Украины продолжает удерживать звание лучшей на планете в своей дисциплине.

Как сообщает официальный сайт Национальной федерации фехтования Украины, Ольга Харлан закончила год на первом месте рейтинга Международной федерации фехтования (FIE). В нынешнем сезоне украинка выиграла 2 золотые медали: в Солт-Лейк-Сити, а также на Гран-при Монреаля, благодаря чему в пятый раз завершила год на первом месте.

Напомним, ранее подобное достижение установил легендарный украинский рапирист Сергей Голубицкий, который выступал в 80-90х годах прошлого века.

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