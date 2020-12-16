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Украинский спорт в 2021 году получит рекордное финансирование

отАндрей Огородник

Дек 16, 2020 , ,

Вчера Кабинет министров Украины утвердил государственный бюджет на 2021 год, и судя по прописанным цифрам, ближайший год может стать годом подъема отечественного спорта.

На развитие спорта, молодежной политики и политики по национально-патриотическому воспитанию выделено 7,76 млрд грн, что чуть менее чем в три раза больше, чем было выделено на спорт годом ранее.

Больше всего в следующем году уйдет на финансирование подготовки и участия украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, а также зимним Олимпийским и Паралимпийским играм – 2,8 млрд грн. 2,4 млрд грн будет выделено на развитие физической культуры и спорта высших достижений.

от Андрей Огородник

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