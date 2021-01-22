Любители киберспортивных игр не упускают случая сделать ставку на матч, за которым следят. Чаще везет тем, кто досконально знает особенности игры, играет сам, быстро схватывает перемены в развитии событий на картах. Если правила незнакомы, нужно их изучить. На сайте Международной спортивной федерации киберспорта есть все разъяснения по каждой дисциплине.

Важные нюансы в разных играх

В Dota 2 важны персонажи и выбранные карты. Если любимые герои команды заблокированы, она сыграет слабее. В Counter Strike важна игра на определенной карте, попавшей в пул. Первой карту выбирает фаворит, при заключении пари это нужно учитывать, прежде чем делать ставки на киберспорт в Украине. Время нахождения карты в процессе прохождения заданий – еще один важный фактор.

Организаторы турниров могут изменить правила, дополнить, упростить. Игнорировать это нельзя, происходит изменение в планах команд. Нужно наблюдать за каждым игроком по отдельности. Заключать пари на продолжительность раунда новичкам не рекомендуется – не разберутся в нюансах, сделают провальный прогноз.

Некоторые команды меняют стиль борьбы под турнир. На менее значимых не раскрывают возможности, удивляя оппонентов на ответственных соревнованиях. Общую статистику по полю, последней встрече нужно просмотреть в любой дисциплине, чтобы понять готовность группы к затяжной борьбе, дополнительным партиям.

Как ставить на тоталы киберспорта

Чаще всего пари на тоталы заключают в Дота 2. Есть порталы, посвященные этой игре, например, Нow to bet – здесь можно найти статистику команд, рекомендации экспертов, разъяснения терминов, многое другое.

Основные нюансы тотальных пари следующие: 4 из 5 матчей в Китае обходятся без пробитых тоталов, местные игроки предпочитают не контактировать, не проливать кровь, развивать стратегическую составляющую.

На просторах СНГ убивают быстрее, чем начинают серьезную игру. Ставить тоталы на первую кровь, первое убийство можно в первом раунде. Популярны драки, выкупы, фид-фесты. Страна, которую представляет команда, имеет не менее важное значение, чем состав. Беттеры со стажем считают фактор ключевым.

Ставки на ФИФА менее популярны, дисциплина менее интересна беттерам, несправедливо недооценена букмекерами. В конторах редко встречаются широкие линии по матчам, если есть варианты, то ограничиваются прогнозами на исход.