Что нужно знать, выбирая микроволновую печь?

Мы живём во времена активного развития технологий и в период, когда понятие время деньги приобретает все более ощутимый смысл. Сейчас, все что не делается направлено на то, чтобы ускорить процессы, сделать жизнь более комфортной.

Для любителей готовить, или вкусно поесть, настоящим прорывом стало изобретение микроволновой печи. Быстро нагреть пищу, приготовить её, или разморозить, со всеми этими функциями это чудо техники справляется на раз два. Особенно большую популярность приобрела микроволновая печь Лджи, которая по праву считается одной из самых популярных брендов данного вида бытовой техники.

На что обратить внимание во время выбора?

Как и любой битовый электроприбор, перед походом в магазин нужно определиться с объёмом, на который рассчитана микроволновая печь. Как правило градация следующая:

небольшие (до 19 л);

средние 20-25 л;

большие 26-32л.

Естественно, чем больше членов семьи, тем и микроволновая печь должна быть больше. Также не стоит забывать о таком важном параметре, как мощность. Важно понимать, что чем больше объём прибора, тем более мощная должна быть микроволновая печь, в противном случае пища будет не до кона приготовлена, сверху очень горячая, а внутри сырая.

Также важным моментом является наличие функции конвекции, которая будет очень кстати для любителей выпечки. Благодаря специальному вентилятору воздух распространяется равномерно, и корочка будет хрустящая и румяная.

Среди других важных функций, на которые стоит обратить внимание важно отметить функцию разморозки, автоматическое приготовление и разогрев, а также функцию защиты от детей, что также часто бывает очень кстати.

Типы микроволновок за способом управления

Удобство и комфорт наше всё. Очень важно делая покупку позаботиться о том, чтобы пользоваться ею было максимально просто и интуитивно понятно. В наши дни существуют три типа микроволновых печь по управлению:

механические;

кнопочные;

сенсорные.

Самым надежным считается механический способ управления, но вот в плане удобства, это так сказать прошлый век. Сейчас все больше микроволновых печь выпускают из сенсорным управлением, они очень красиво выглядят, считаются последним писком моды, но с другой стороны их поломки намного труднее устранять, чем в механических моделях.