Главные тренды киберспорта на 2021 год

В середине ноября произошло историческое событие – компания Honda решила презентовать свой новый автомобиль не по телевиденью или на YouTube, а с помощью стриминговой платформы Twitch. До недавнего времени площадка была предназначена исключительно для игровых трансляций.

Эта история является показательным моментом того, что отношение к компьютерным играм в современном мире очень сильно изменилось. Сейчас уже нет ассоциации цифровых развлечений с людьми, которые совершенно не заинтересованы в личностном росте. Киберспорт плотно вошёл в нашу жизнь, что отлично продемонстрировано контрактом Honda с командой Team Liquid по Counter-Strike: Global Offensive. Сформировались некоторые тренды киберспорта на 2021 года, о которых должен знать каждый человек, рассматривающий компьютерные игры в качестве бизнеса.

Упор на трансляции в прямом эфире

В последние несколько лет, интернет стал тем инструментом, которые позволяет очень сильно прокачивать бренды. Быстрые ставки на Dota 2 стали настолько популярным, что даже такие компании, как The Walt Disney Company заинтересовались возможностью заработать на онлайн-контенте. Они не просто запустили собственный стриминговый сервис Disney+, но и поработали над коллаборациями с такими киберспортивными гигантами, как Fortnite. Где появился персонаж из Мстителей – Танос, а также Дэдпул. Но это лишь Disney, есть и другие гиганты, которые также не хотят упускать возможность получить свою долю в интернете. К таковым компаниям можно отнести Amazon, который в своё время вложил в Twitch 970 миллионов долларов ради покупки всех прав на платформу. Компания не прогадала, потому что сейчас многомиллионная аудитория зрителей смотрит киберспортивные трансляции именно на этой платформе.

Рекламодателей уже давно интересуют не только непосредственно киберспортивные турниры, но и отдельные стримы, если ведущие имеют большую популярность среди аудитории игроков. Заинтересованность зрителей позволяют качественно развивать направление и поэтому с оборотом денежных средств также не возникает никаких трудностей. Стримы – то направление, которое уж точно будет развиваться в 2021 году.

Новые форматы рекламы

Ранее, медиаплейсмент в игровой индустрии предполагал обычное размещение логотипа или баннера на странице с трансляцией. Сейчас же, ситуация кардинально преобразилась. Точно также, как Лейкерс хотят продлить контракт с Леброном Джеймсом, некоторые компании желают поместить свой контент в чужие проекты. Самым ярким примером является всё тот же Fortnite. Съёмочная группа Звёздных Войн презентовала трейлер новой части непосредственно в игре. Достаточно было зайти в проект в назначенное время и можно было наблюдать за трейлером с сотнями других игроков. Удивительные впечатления были гарантированы миллионам людей по всему миру, а для компании, стоящей за Звёздными Войнами, это была одна из лучших рекламных сделок всех времён.

Такие компании, как Activision, активно используют рекламу своих Call of Duty на банках с напитком Monster Energy. Покупатель может найти уникальный код, применив который, он будет получать значительно больше опыта, нежели в случае обычной игры. Неплохим примером может послужить конечно же и GTA V RP. Был создан специальный сервер, напоминающий SAMP, где игроку необходимо отыгрывать определённую роль. Разработчики мода заказывали рекламу у стримеров. Те заходили на их сервер, подстёгивая тем самым зрителя сделать то же самое. Как результат – достаточно неплохие показатели онлайна в GTA V RP.

Качественная адаптация контента под аудиторию

Одним из важнейших аспектов современного киберспорта – возможность адаптировать контент под аудиторию зрителей. Это успешно смогла доказать студия Maincast, которая уже несколько лет сотрудничает с различными брендами, вроде производителей напитков или транспортных средств, чтобы интегрировать их продукт в игровую сферу. Как пример, во время трансляции официальных матчей по Counter-Strike: Global Offensive, некоторые предметы в игре могут быть изменены на элементы, напоминающие конкретный бренд.

Иногда на карте размещаются полновесные рекламные вывески. Всё это позволяет достичь ещё большей вовлеченности пользователей, поскольку они хорошо запомнят, что видели ту же минеральную воду во время трансляции своей любимой игры. Такая ассоциация уже будет положительно сказываться на продажах продукта.

Элемент повествования

Одним из главных направлений, которые сейчас во всю эксплуатируется в цифровых развлечениях, является ориентирование крупных разработчиков на добавление элементов повествования в свои игры. Даже в игровые автоматы постепенно добавляют хотя бы какой-то сюжет, чтобы игрок был заинтересован в том, чтобы выполнять различные игровые задания на ежедневной основе. Сюжетными вставками могут похвастаться такие проекты, как Dota 2, League of Legends, World of Warcraft, Call of Duty: Warzone.

Благодаря наличию персонажей и сюжета, гораздо проще создавать телевизионные видеоролики с лидерами мнений. Как раз бренд Haval продемонстрировал эффективность подобного метода рекламы посредством киберспортивной дисциплины Counter-Strike: Global Offensive. На ESL Pro League S12 был продемонстрирован рекламный видеоролик с персонажами игры Counter-Strike, которые в привычной для проекта манере закладывали бомбу. За весь турнир, ролик Haval был продемонстрирован 462 раза! При этом зрители ни разу не стали жаловаться на рекламу. Удивительные показатели, которые в будущем могут стать самой настоящей нормой.