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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту завершила карьеру

отСергей Сумской

Фев 19, 2021

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту хорватка Бланка Влашич приняла решение завершить карьеру.

Спортсменка отметила, что гордится своей карьерой, а бежать круг почета с флагом Хорватии всегда было большой честью.

ЙИ вот, со спокойствием на сердце и благодарностью за каждый преодоленный сантиметр и каждые аплодисменты, я переворачиваю новую страницу моей жизни», – приводит слова Влашич Total-croatia-news.com.

Напомним, Влашич завоевала 4 медали ЧМ (2-2-0), серебро и бронзу Олимпийских игр и 4 медали зимних ЧМ (2-1-1).

от Сергей Сумской

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