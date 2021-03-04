15-летний украинец добыл первую победу Мировом снукерном туре

15-летний украинец Юлиан Бойко сумел выиграть свою первую игру в Мировом снукерном туре.

Бойко победил представителя Ирландии Фергала ОБрайена в первом раунде турнира Gibraltar Open, который проходит в британском Милтон-Кинсе.

Украинец идет на 126-й строчке мирового рейтинга, а ирландец – 114-м.

Gibraltar Open

1/64 финала

Юлиан Бойко (Украина) – Фергал ОБрайен (Ирландия) – 4:3 (14:85, 80:0, 0:99, 72:46, 81:40, 32:62, 63:41

На следующем этапе Бойко будет противостоять Марк Аллен из Северной Ирландии, который является двукратным чемпионом турниров World Open.