Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук сумела выиграть золотую награду на ЧЕ в помещении в польском Торуни.

Украинка пригнула на 6,92 метра, что на 4 см больше, чем представительница Германии Малайка Михамбо, которая стала второй.

Это дебютная победа Бех-Романчук на европейском первенстве. В 2018-м она взяла серебро.

Стоит отметить, что своим прыжком Марина установила лучший результат в мире в этом году.

Чемпионат Европы

Торунь, Польша

Помещение

1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,92 м

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,88 м

3. Хадди Сагния (Швеция) – 6,75 м