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Украина стала лидером в медальном зачете ЧЕ по тяжелой атлетике

отСергей Сумской

Апр 11, 2021

Сборная Украины по тяжелой атлетике стала первой в медальном зачете европейского первенства, который прошел в Москве.

В официальный зачет шли только большие медали (общий результат + рывок + толчок).

У нашей команды 17 малых подиумов (10 золотых наград, 3 серебряных и 4 бронзовых).

Зачет по большим медалям

1. Украина – 6 наград (4-1-1)

2. Болгария – 7 (3-3-1)

3. Армения – 8 (2-2-4)

Рейтинг по всем медалям: большая (общий результат) и маленькая (рывок и толчок)

1. Украина – 17 наград (10-3-4)

2. Болгария – 19 (8-8-3)

3. Грузия – 13 (8-4-1)

от Сергей Сумской

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