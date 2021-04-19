Харьков-Днепр (Днепропетровск) – автобус от известного перевозчика!

Пассажирские перевозки с Харькова в Днепр (Днепропетровск) и в обратном направлении всегда были одними из самых популярных и востребованных на отечественном логистическом рынке. Поэтому их организовывают много транспортных предприятий. Вот и компания «ДнепроBus» выполняет доставку людей по этому маршруту на протяжении уже 15 лет. Харьков-Днепр (Днепропетровск) – автобус этого перевозчика курсирует на постоянной основе, совершая несколько рейсов в день. В своей работе опытные специалисты компании уделяют особое внимание двум вопросам:

Безопасности людей в поездках;

Сервису предоставления услуг.

Обеспечить их можно только усилиями целой команды настоящих профессионалов, а именно такие трудятся в транспортно-логистическом агентстве «ДнепроБус».

Расписание автобусов Харьков-Днепр (Днепропетровск) и особенности маршрута

Планируя пассажирские перевозки, логистическая служба «ДнепроБус» тщательно прорабатывает каждый маршрут, составляет график движения автобусов с учетом пожеланий клиентов, старается просчитать все нюансы, чтобы поездки были, как можно короче, удобнее, надежнее.

Вам нужно выехать утром? Вы хотите путешествовать во второй половине дня? У вас «нарисовалась» срочная командировка? Позвоните, и вам подберут самый ближайший рейс, ведь их ежедневно запланировано шесть. За окном светит солнце, идет дождь или кружит зимняя вьюга, в салоне заняты все места или находится лишь один человек, маршрутка все равно отправится в дорогу строго по расписанию. Отправление осуществляется от станции харьковского метров «Южный вокзал» в семь, девять и одиннадцать часов утра, а также во второй половине дня в:

13:00;

16:00;

18:00.

Согласно маршрутному листу, предусмотрен проезд через следующие города и поселки:

Песочин;

Красноград;

Перещепино;

Новомосковск;

Подгороднее.

Если вам нужно подсесть на один из рейсов или сойти с автобуса в этих населенных пунктах, вы сделаете это без проблем, главное, заранее при бронировании билетов, оговорите с диспетчером место вашей посадки или высадки.

Практически для всех людей, планирующих переезд по Украине, немаловажен комфорт в пути, ведь, как правило, дорога между крупными городами занимает несколько часов. Поэтому специалисты «Днепро Bus» учли и этот нюанс, запланировав санитарные остановки в пути с периодичностью в 1,5-2 часа. Для этого автотранспорт компании заезжает на крупные АЗС, где у пассажиров есть возможность устроить для себя 10-15-минутный кофе-брейк, перекур, прогулку, посещение благоустроенного туалета. Если вам в дороге срочно понадобилась остановка, обратитесь к водителю, он не откажет.

Во время перемещения транспорт этого перевозчика строго следует расписанию, не отклоняется от маршрута, предусмотренного маршрутным листом, и без опозданий приезжает на днепропетровский автовокзал, являющийся конечным пунктом рейса.

Первоклассный сервис и лучшее обслуживание

Предоставляя услуги высочайшего качества, известный перевозчик гарантирует каждому своему клиенту:

Пассажирские перевозки, осуществляемые автотранспортом из собственного автопарка – микроавтобусами Mercedes и легковыми автомобилями. Их срок эксплуатации не превышает больше пяти лет, все транспортные средства не только внешне выглядят презентабельно, но и соответствуют всем установленным техническим параметрам и дорожной безопасности.

Повышенный комфорт в дороге – в салонах автомобилей всегда чисто, уютно, они прошли санитарную обработку, что немаловажно в условиях свирепствующей небезизвестной пандемии. Пассажиры по достоинству оценят наличие удобных сидений, системы климат-контроля, мультимедийной установки, бесплатного Wi-Fi, детского автокресла, вместительной багажной секции.

Тщательный подбор водительского состава – для выполнения безопасных поездок очень важно подобрать персонал, поэтому среди критериев отбора водителей особое внимание уделяется их стажу работы по транспортировке людей, отсутствию за время деятельности аварийных ситуаций, коммуникабельности, вежливости, аккуратности.

Оперативность доставки – путешествие с Харькова в Днепр (Днепропетровск) будет занимать минимум времени, но при этом будут соблюдаться все правила дорожного движения, совершаться все плановые остановки.

Удобность посадки – посадочные места распределяются с учетом пожеланий клиентов и наличия свободных мест на момент бронирования билетов.

Демократичную ценовую политику – стоимость проезда в любом направлении вполне доступная для всех желающих, никаких скрытых комиссий и дополнительных платежей, на детские билеты предоставляется скидка.

В поездке вы будете отдыхать в уютном салоне микроавтобуса и не думать о дороге, о вашей безопасности и своевременной доставке позаботятся высококвалифицированные специалисты.

Как заказать пассажирские перевозки и забронировать билет?

Независимо от того, планируете вы путешествие заранее или потребность в поездке возникла спонтанно, заказать места в маршрутке можно разными способами:

Позвонив в диспетчерскую службу перевозчика;

Заполнив форму онлайн-бронирования на сайте;

Написав в мессенджер Viber.

При оформлении заказа вам необходимо указать:

Желаемый рейс;

Дату и время отправления;

Число предполагаемых пассажиров;

Контактный номер телефона для связи с вами.

После этого ваша заявка оперативно обрабатывается и после подтверждения вы можете быть абсолютно уверены, что уедете по нужному маршруту в назначенное время и день.

Заблаговременный заказ билетов – то лучшее решение, удобное не только для клиентов, но и для транспортной компании, ведь так ее специалистам можно более эффективно планировать число ежедневных отправлений. Бронирование осуществляется в режиме 24/7. Пишите, звоните прямо сейчас! Не откладывайте на потом. Не сомневайтесь, путешествие будет легким, комфортным и безопасным. Ведь его организуют настоящие профессионалы!