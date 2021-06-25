Caterpillar — не хрупкий телефон

Для многих людей необходим хороший смартфон. Действительно хороший смартфон. Который упадет и не разобьется. Который будет ловить сеть в глуши. Который будет служить несколько лет. Поэтому многие выбирают caterpillar телефоны, которые выполняют все вышеупомянутые функции.

Не слишком хрупкий телефон

Что произойдет, если человек часто проводит время в местах, где обычный мобильный телефон будет слишком хрупким? Именно здесь на помощь приходят защищенные телефоны. Разработанные, чтобы быть более надежным, чем средний смартфон, отличный защищенный телефон не должен означать компромиссов в отношении производительности. Но какой защищенный телефон подходит конкретному потребителю?

Существует множество причин, по которым люди ищут защищенный телефон. Одни работают на стройке, другие любят скалолазание, третье — предпочитают телефон, который выдержит испытание временем. Прочный телефон должен пережить падение на землю, падение в воду и попадание в пыль или песок.

В современных защищенных телефонах хорошо то, что у покупателя есть более или менее тот же выбор, что и с обычными смартфонами. Можно выбрать телефон с сенсорным экраном и полной функциональностью.

Смартфоны от Caterpillar

Caterpillar производит одни из лучших защищенных телефонов, и модель S60 не является исключением. Он имеет рейтинг IP 68, сертифицирован для падения на бетон с высоты 1,8 метра, не поцарапавшись, а также обладает ударопрочностью военного класса.

Покупатель получает твердотельные камеры с добавлением тепловизионного объектива, который позволяет видеть тепло (удобно на стройплощадке). Достаточно мощности и оперативной памяти для безупречной производительности, 4,7-дюймовый дисплей высокой четкости со стеклом Gorilla Glass 4 и прочная литая под давлением рамка. Также есть переключатель блокировки, который при нажатии делает телефон полностью водонепроницаемым на глубине 5 метров в течение более часа, и кнопка SOS. И еще у него две SIM-карты.

С другой стороны, телефон немного дорогой и тепловизионная камера может показаться немного бесполезной для некоторых. Но тут дело вкуса каждого

Плюсы такого телефона

Прочный.

Отличные характеристики и кнопка SOS.

Тепловизионная система.

Минусы – цена может показаться высокой.