Украинка заняла 5-е место на Олимпиаде в тяжелой атлетике

В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Токио состоялись соревнования по тяжелой атлетике среди женщин в весе до 55 кг.

Украину представляла 20-летняя Камила Конотоп.

В рывке украинка со второго раза взяла вес 94 кг, в толчке – 112 кг. В итоге она показала результат – 206 кг, что не позволило войти в топ-3.

Тяжелая атлетика

Женщины

До 55 кг

1. Хидилин Диаз (Филиппины) – 224 кг (97 + 127) – олимпийский рекорд

2. Киюн Лиао (Китай) – 223 кг (97 + 126)

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) – 213 кг (90 + 123)

4. Муаттар Набиева (Узбекистан) – 212 кг (98 + 114)

5. Камила Конотоп (Украина) – 206 кг (94 + 112)