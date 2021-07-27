Как происходит растаможка квадроцикла: особенности процедуры, налоги и пошлины

Растаможка квадроцикла выполняется по методике, которая применяется и для легковых автомобилей. Это обусловлено особенностями представленного транспорта. Квадроцикл предназначен для езды бездорожью, дорогам общего пользования. По закону подобные четырехколесники не относятся к категории мототехники. Поэтому для растаможки квадроцикла из США, Китая, других стран нужно пройти ряд обязательных процедур. Купить квадроцикл на бензине в Украине можно в нашем интернет-магазине Dvako Moto. Мы продаем четырехколесники известных производителей.

Что влияет на цену растаможки?

Вполне можно эксплуатировать квадроцикл без растаможки, но только в том случае, если транспортное средство не будет выезжать на дороги общего пользования. Если вы планируете ездить на мотовездеходе по трассе, городским дорогам, нужно пройти предусмотренную законом процедуру растаможки и регистрации. На цену влияют следующие факторы:

год выпуска и пробег;

цена купленного квадроцикла;

вид топлива, на котором работает мотор.

Калькулятор растаможки квадроцикла учитывает при расчете стоимости 3 базовых платежа.

Базовые платежи

Как растаможить квадроцикл? Цена складывается из следующих базовых платежей:

Ввозная таможенная пошлина. Это сумма, которая равняется примерно 10% от стоимости (рыночной) транспорта.

Акцизный сбор. Определяется с учетом возраста мотовездехода, особенностями мотора и рядом других факторов.

Ставка за тип двигателя. Для электрических, бензиновых двигателей расчет выполняется по соответствующей схеме.

Также потребуется заплатить НДС 20% от таможенной стоимости транспортного средства. Покупатель оплачивает таможенное оформление и налог в Пенсионный фонд (3-5 %).

Расчет для бензинового квадроцикла

Чтобы посчитать, сколько стоит растаможка квадроцикла с бензиновым мотором, можно воспользоваться специальным калькулятором. При расчете учитываются следующие данные:

Возраст четырехколесника (по техническим документам продавца).

Объем мотора. Если двигатель имеет объем до 3 литров, применяется фиксированная ставка, которая составляет 50 евро.

НДС. Налог насчитывается на стоимость транспортного средства, к которой прибавлен транспортный налог и акцизный сбор. После суммирования перечисленных показателей результат умножается на 20%.

Оплата вносится в гривнах или иностранной валюте. Во втором случае конвертация выполняется по курсу, действующему на момент внесения средств.

Квадроцикл с электрическим мотором

Стоимость растаможки квадроцикла с электрическим мотором заметно ниже, чем у транспорта с бензиновым двигателем. До конца 2022 года не нужно оплачивать НДС на транспортные средства с электрическим мотором. Также при легализации подобного мотовездехода не оплачивается ввозная таможенная пошлина.

Акцизный сбор составляет 1 евро за 1 кВт емкости аккумулятора. Заплатить также потребуется и в Пенсионный фонд от 3 до 5%. Поэтому ввоз в Украину транспортных средств с электромотором стоит меньше. Это делает электроквадроциклы популярными.

Сегодня многие любители четырехколесников для езды по бездорожью решают купить квадроцикл без растаможки. Это не вызывает больших проблем в дальнейшем, если планируется кататься сугубо по бездорожью. Но желая легализировать свой транспорт, потребуется заплатить достаточно большую сумму, особенно если двигатель мотовездехода бензиновый.

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