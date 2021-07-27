Как происходит растаможка квадроцикла: особенности процедуры, налоги и пошлины

Растаможка квадроцикла выполняется по методике, которая применяется и для легковых автомобилей. Это обусловлено особенностями представленного транспорта. Квадроцикл предназначен для езды бездорожью, дорогам общего пользования. По закону подобные четырехколесники не относятся к категории мототехники. Поэтому для растаможки квадроцикла из США, Китая, других стран нужно пройти ряд обязательных процедур. Купить квадроцикл на бензине в Украине можно в нашем интернет-магазине Dvako Moto. Мы продаем четырехколесники известных производителей.
Что влияет на цену растаможки?
Вполне можно эксплуатировать квадроцикл без растаможки, но только в том случае, если транспортное средство не будет выезжать на дороги общего пользования. Если вы планируете ездить на мотовездеходе по трассе, городским дорогам, нужно пройти предусмотренную законом процедуру растаможки и регистрации. На цену влияют следующие факторы:
- год выпуска и пробег;
- цена купленного квадроцикла;
- вид топлива, на котором работает мотор.
Калькулятор растаможки квадроцикла учитывает при расчете стоимости 3 базовых платежа.
Базовые платежи
Как растаможить квадроцикл? Цена складывается из следующих базовых платежей:
- Ввозная таможенная пошлина. Это сумма, которая равняется примерно 10% от стоимости (рыночной) транспорта.
- Акцизный сбор. Определяется с учетом возраста мотовездехода, особенностями мотора и рядом других факторов.
- Ставка за тип двигателя. Для электрических, бензиновых двигателей расчет выполняется по соответствующей схеме.
Также потребуется заплатить НДС 20% от таможенной стоимости транспортного средства. Покупатель оплачивает таможенное оформление и налог в Пенсионный фонд (3-5 %).
Расчет для бензинового квадроцикла
Чтобы посчитать, сколько стоит растаможка квадроцикла с бензиновым мотором, можно воспользоваться специальным калькулятором. При расчете учитываются следующие данные:
- Возраст четырехколесника (по техническим документам продавца).
- Объем мотора. Если двигатель имеет объем до 3 литров, применяется фиксированная ставка, которая составляет 50 евро.
- НДС. Налог насчитывается на стоимость транспортного средства, к которой прибавлен транспортный налог и акцизный сбор. После суммирования перечисленных показателей результат умножается на 20%.
Оплата вносится в гривнах или иностранной валюте. Во втором случае конвертация выполняется по курсу, действующему на момент внесения средств.
Квадроцикл с электрическим мотором
Стоимость растаможки квадроцикла с электрическим мотором заметно ниже, чем у транспорта с бензиновым двигателем. До конца 2022 года не нужно оплачивать НДС на транспортные средства с электрическим мотором. Также при легализации подобного мотовездехода не оплачивается ввозная таможенная пошлина.
Акцизный сбор составляет 1 евро за 1 кВт емкости аккумулятора. Заплатить также потребуется и в Пенсионный фонд от 3 до 5%. Поэтому ввоз в Украину транспортных средств с электромотором стоит меньше. Это делает электроквадроциклы популярными.
Сегодня многие любители четырехколесников для езды по бездорожью решают купить квадроцикл без растаможки. Это не вызывает больших проблем в дальнейшем, если планируется кататься сугубо по бездорожью. Но желая легализировать свой транспорт, потребуется заплатить достаточно большую сумму, особенно если двигатель мотовездехода бензиновый.
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